Izal, la banda madrileña de indie pop y rock formada en 2010, se convirtió en un referente de la música alternativa española antes de su disolución en 2022. Liderada por Mikel Izal (vocalista, compositor y guitarra), junto a Alejandro Jordá (batería), Emanuel Pérez “Gato” (bajo), Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclados), Izal destacó por su enfoque autogestionado y su capacidad para llenar salas y festivales. Su carrera comenzó con el EP Teletransporte (2010), seguido de cinco álbumes de estudio: Magia y efectos especiales (2012), Agujeros de gusano (2013), Copacabana (2015), Autoterapia (2018) y Hogar (2021), además de un recopilatorio, Pequeños grandes éxitos (2023). Con un sonido que mezcla pop, rock, folk y toques psicodélicos, influenciados por bandas como Love of Lesbian y Mumford & Sons, lograron éxitos como Copacabana (doble disco de platino) y Pausa (disco de platino). Su trayectoria incluye premios como el Grupo Revelación en los Premios de la Música Independiente 2013 y Mejor Directo en los Premios Fest 2016, así como actuaciones en festivales como Sonorama Ribera y Dcode. Tras una década de impacto, Izal se despidió con un emotivo concierto en el WiZink Center de Madrid en octubre de 2022.

Adéntrate en el vibrante universo de Izal, donde letras poéticas y melodías envolventes capturan la esencia del indie español. Desde el pegajoso ritmo de Copacabana hasta la emotiva La mujer de verde, pasando por la introspectiva Pausa, esta playlist reúne los himnos que definieron su carrera. Perfecta para revivir la energía de sus directos o descubrir por qué Izal conquistó a miles de fans, ¡esta selección es un viaje imprescindible por su legado!

El videoclip de Copacabana, dirigido por Paloma Zapata, combina un casting vibrante, una cuidada dirección fotográfica, y una gran conexión con la atmósfera del álbum homónimo. ¡Sumérgete en este universo visual y déjate llevar por el ritmo de Copacabana!

