Jack White, nacido como John Anthony Gillis, es una figura icónica en el mundo del rock alternativo. Conocido por su trabajo como guitarrista y vocalista de The White Stripes, White alcanzó la fama internacional con el álbum White Blood Cells y el éxito Fell in Love with a Girl. Tras la disolución de The White Stripes, continuó su carrera con proyectos como The Raconteurs y The Dead Weather, además de su exitosa carrera en solitario.

Su discografía en solitario incluye álbumes aclamados como Blunderbuss, Lazaretto y Boarding House Reach. Cada uno de estos trabajos muestra su habilidad para fusionar géneros y su pasión por la música analógica. En 2022, lanzó dos álbumes: Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive, consolidando su reputación como un innovador incansable.

Además de su carrera musical, White es el fundador de Third Man Records, un sello discográfico que apoya a artistas emergentes y promueve la grabación en vinilo. Con múltiples premios Grammy y una influencia duradera en la música contemporánea, Jack White sigue siendo una fuerza creativa imparable

