Janelle Monáe, nacida en Kansas City en 1985, es una de las voces más innovadoras del R&B contemporáneo. Cantante, compositora, actriz y productora, ha construido una carrera marcada por la creatividad, la estética afrofuturista y un compromiso con la libertad artística. Su debut con el EP Metropolis: Suite I (The Chase) en 2007 la posicionó como una figura emergente con una narrativa conceptual inspirada en Metrópolis, el clásico del cine mudo.

En 2010 lanzó The ArchAndroid, un álbum ambicioso que continuaba la historia de su alter ego Cindi Mayweather, una androide rebelde. Este trabajo fue aclamado por la crítica y comparado con obras de David Bowie y Prince, con quien colaboraría más adelante. Su segundo disco, The Electric Lady (2013), expandió su universo sonoro con colaboraciones de Solange, Miguel y Erykah Badu.

Con Dirty Computer (2018), Monáe dio un giro más personal y político, abordando temas como la identidad, el género y la sexualidad. El álbum fue acompañado por una película visual y recibió elogios por su valentía y sofisticación. En 2023, publicó The Age of Pleasure, una celebración del deseo y la sensualidad con ritmos caribeños y afrobeat. Además de su carrera musical, ha brillado como actriz en películas como Moonlight y Hidden Figures, consolidándose como una artista total.

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de Janelle Monáe, esta playlist es el punto de partida ideal. Encontrarás himnos como Make Me Feel, Pynk, Tightrope y I Like That, que combinan funk, soul, pop y electrónica con una narrativa visual y lírica única. Perfecta para quienes buscan música con mensaje, estilo y emoción.

El videoclip de Make Me Feel es una explosión de color, sensualidad y empoderamiento queer. Inspirado en la estética de Prince, muestra a Janelle Monáe en un triángulo amoroso que desafía las normas tradicionales del deseo. La coreografía, el vestuario y la dirección artística lo convierten en una pieza icónica del pop moderno.

