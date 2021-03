BIOGRAFÍA DE JAPANDROIDS

El éxito llamó a las puertas de Japandroids justo cuando iban a disolverse porque no veían futuro a sus canciones. Por suerte, el dúo de Vancouver pudo publicar en 2009 Post Nothing, su disco de debut, que gustó tanto a modernetes como a rockeros de toda la vida. Con propuestas como Celebration Rock (2011), claro que celebran el rock, y por todo lo alto: sus canciones desprenden rabia, furia, violencia pero sobre todo autenticidad. Los discursos roqueros no van con ellos.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE JAPANDROIDS

Post-Nothing (2009)

Celebration Rock (2012)

Near to the Wild Heart of Life (2017)

IMPRESCINDIBLES

