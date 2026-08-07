Sobre Joan Jett

Joan Jett, nacida Joan Marie Larkin el 22 de septiembre de 1958 en Filadelfia (Pensilvania), saltó a la fama como guitarrista de The Runaways, la banda adolescente que abrió camino al rock hecho por mujeres en los años setenta. Tras la disolución del grupo, más de veinte discográficas rechazaron su primer álbum en solitario, así que ella y el productor Kenny Laguna decidieron autoeditarlo y fundar su propio sello, Blackheart Records. La apuesta se convirtió en leyenda: Bad Reputation (1981) e I Love Rock ‘n’ Roll (1981), ya junto a su banda The Blackhearts, la catapultaron a lo más alto de las listas con himnos como “I Love Rock ‘n’ Roll” o “I Hate Myself for Loving You”. Su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame en 2015 confirmó una trayectoria que sigue activa: tras Changeup (2022), su disco acústico más reciente, Joan Jett continúa de gira de forma casi ininterrumpida, combinando fechas propias con festivales a ambos lados del Atlántico.

Discografía de Joan Jett

Bad Reputation (1981)

I Love Rock ‘n Roll (1981)

Album (1983)

Glorious Results of a Misspent Youth (1984)

Good Music (1986)

Up Your Alley (1988)

The Hit List (1990)

Notorious (1991)

Pure and Simple (1994)

Naked (2004)

Sinner (2006)

Unvarnished (2013)

Changeup (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

El repertorio de Joan Jett es puro ADN del rock: guitarras contundentes, actitud punk y estribillos hechos para corearse. La playlist This Is Joan Jett & the Blackhearts reúne sus temas imprescindibles, desde “I Love Rock ‘n’ Roll” y “Bad Reputation” hasta “Crimson and Clover” o “I Hate Myself for Loving You”, un recorrido perfecto por más de cuatro décadas de himnos que siguen sonando igual de contundentes.

Videoclip Destacado

El videoclip más icónico de Joan Jett es el de “I Love Rock ‘n’ Roll”, rodado en un pequeño bar de Manhattan y grabado originalmente en color, aunque se pasó a blanco y negro porque a la propia Jett no le convencía cómo quedaba su mono de cuero rojo en la imagen. Con su actitud desafiante y ese estribillo coreado a pleno pulmón, el vídeo se convirtió en una de las postales más reconocibles del rock de los ochenta y sigue siendo la puerta de entrada más habitual a su música para nuevas generaciones de oyentes.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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