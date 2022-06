Sobre Jockstrap

Jockstrap es un dúo musical formado por Georgia Ellery y Taylor Skye. Se conocieron en la Guildhall School of Music & Drama de Londres en 2016. Su música combina la voz susurrante y los arreglos de cuerdas de Ellery con la producción electrónica de Skye.

Lanzaron su primer EP Love Is the Key to the City en 2018. Después de firmar con Warp Records a principios de 2020, lanzaron Wicked City en junio de 2020. En 2021 firman con Rough Trade, tras lo que llega, en 2022, su nuevo disco I Love You Jennifer B.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Jockstrap

I Love You Jennifer B (2022)

