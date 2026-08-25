Sobre Johnny Marr

Johnny Marr (Manchester, 31 de octubre de 1963) es guitarrista, compositor y cantante, célebre por haber sido la mitad compositiva de The Smiths junto a Morrissey entre 1982 y 1987, la banda que definió el sonido de guitarra del indie rock británico. Tras la disolución del grupo, encadenó etapas en Electronic, The Pretenders, The The, Modest Mouse y The Cribs, consolidándose como uno de los músicos de sesión más solicitados de su generación, además de colaborar con artistas como Pet Shop Boys, Talking Heads o Bryan Ferry.

En 2013 debutó en solitario con The Messenger, al que siguieron Playland (2014), Call The Comet (2018) y Fever Dreams Pts 1-4 (2022). Actualmente prepara su quinto álbum, The Age Of Everything, que llegará el 2 de octubre de 2026 vía BMG y del que ya ha compartido adelantos como «Ophelia» e «It’s Time», tras anunciar el disco a principios de verano. El lanzamiento coincidirá con su concierto más grande en solitario hasta la fecha, en el OVO Arena Wembley de Londres, y con una edición ampliada de su autobiografía, Set The Boy Free.

Discografía de Johnny Marr

The Messenger (2013)

(2013) Playland (2014)

Call The Comet (2018)

Fever Dreams Pts 1-4 (2022)

(2022) Look Out Live! (2025, directo)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Johnny Marr, te invitamos a escuchar This Is Johnny Marr, la playlist oficial de Spotify. Esta lista incluye temas icónicos como Easy Money, New Town Velocity y Hi Hello.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más populares de Johnny Marr es Easy Money. Puedes verlo en YouTube a través de este enlace.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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