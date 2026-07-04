Sobre Jorja Smith

Jorja Smith (Walsall, Reino Unido, 1997) es una cantante y compositora británica que se dio a conocer en 2016 con «Blue Lights», un tema autoeditado que combinaba soul melancólico con una crítica social sobre la brutalidad policial, y que le valió el reconocimiento de artistas como Drake y Stormzy. Ese single la llevó a colaborar con Drake en «Get It Together» (incluido en More Life) y a participar en la banda sonora de Black Panther junto a Kendrick Lamar.

En 2018 publicó su álbum debut, Lost & Found, disco que la consolidó como una de las voces más personales del R&B británico contemporáneo y con el que ganó el Brit Critics’ Choice Award. Tras el EP Be Right Back (2021), Smith regresó en 2023 con Falling or Flying, un segundo álbum más experimental que exploraba el UK garage y la electrónica junto a su productor habitual, P2J.

En 2026, diez años después de «Blue Lights», Jorja Smith encara una nueva etapa de sonido bailable con su tercer álbum, «What Are The Odds», presentado con el single «Alive» junto a Wizkid. Este nuevo capítulo llega tras aportar «Price Of It All» a la banda sonora de Bait, la serie de Riz Ahmed, y de actuar como invitada musical en la primera temporada de Saturday Night Live UK.

Discografía de Jorja Smith

Lost & Found (2018)

Falling or Flying (2023)

What Are The Odds (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Desde el soul introspectivo de «Blue Lights» hasta la energía bailable de «Alive» junto a Wizkid, esta playlist recorre lo mejor de la trayectoria de Jorja Smith.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO0TW7y8

Videoclip Destacado

El vídeo de «Blue Lights», rodado en blanco y negro en su Walsall natal, sigue siendo el clip más emblemático de Jorja Smith: la pieza que la presentó al mundo y que definió su identidad visual y sonora.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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