Sobre Joy Division

Joy Division fue una banda inglesa de post-punk formada en 1976 en Salford, Gran Manchester. Integrada por Ian Curtis (voz), Bernard Sumner (guitarra y teclados), Peter Hook (bajo) y Stephen Morris (batería), la banda destacó por su sonido oscuro y melancólico. Su primer EP, An Ideal for Living, atrajo la atención de Tony Wilson, quien los fichó para su sello Factory Records. En 1979, lanzaron su álbum debut, Unknown Pleasures, producido por Martin Hannett, que recibió aclamación crítica por su innovador sonido.

A pesar de su creciente éxito, Ian Curtis tuvo graves problemas personales y de salud, incluyendo epilepsia y depresión, que afectaron a sus actuaciones en directo. En mayo de 1980, Curtis se suicidó, justo antes de la primera gira de la banda por Estados Unidos. Posteriormente, se lanzó el segundo álbum de la banda, Closer, que junto con el sencillo Love Will Tear Us Apart, se convirtió en su trabajo más exitoso. Tras la muerte de Curtis, los miembros restantes formaron New Order, continuando con un estilo que fusionaba post-punk con música electrónica.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Joy Division

Unknown Pleasures (1979)

Closer (1980)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Joy Division, te invitamos a escuchar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Descubre temas icónicos como Love Will Tear Us Apart y Atmosphere en la playlist This Is Joy Division.

Videoclip destacado

No te pierdas el videoclip más popular de Joy Division en YouTube: Love Will Tear Us Apart.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!