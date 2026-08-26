Sobre Julia Jacklin

Julia Jacklin es una cantante y compositora australiana nacida el 30 de agosto de 1990 en las Montañas Azules, Nueva Gales del Sur. Desde temprana edad, Jacklin mostró interés por la música, inspirada por artistas como Britney Spears. A los 10 años comenzó a tomar lecciones de canto clásico y más tarde formó parte de una banda de versiones en la escuela secundaria. Tras estudiar política social en la Universidad de Sídney, decidió dedicarse a la música de manera profesional.

En 2016, lanzó su álbum debut Don’t Let the Kids Win, que recibió elogios por su estilo indie pop y folk. Su segundo álbum, Crushing (2019), consolidó su reputación con temas introspectivos y personales. En 2022, lanzó su tercer álbum, Pre Pleasure, que le valió varias nominaciones a los premios ARIA. Además de su carrera en solitario, Jacklin ha sido miembro de la banda Phantastic Ferniture, con la que lanzó un álbum homónimo en 2018 y con la que sigue publicando canciones de forma esporádica. Este año ha dado el salto a 4AD, sello con el que ha anunciado “The Gem”, su cuarto álbum, que llegará el 25 de septiembre de 2026 precedido por los singles “Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)”, “I Wish” y “The Hardest Thing”.

Discografía de Julia Jacklin

Don’t Let the Kids Win (2016)

Crushing (2019)

Pre Pleasure (2022)

The Gem (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirte en el universo musical de Julia Jacklin, te invitamos a escuchar su playlist de grandes éxitos en Spotify. Esta selección incluye sus temas más emblemáticos y te permitirá apreciar la profundidad y emotividad de su música. Escucha la playlist aquí.

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más populares de Julia Jacklin es Body, una pieza visual que complementa perfectamente la intensidad de la canción. Puedes verlo a continuación.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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