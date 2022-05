Sobre Jungle

Cuando Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson fundaron Jungle en 2013, su plan era traer al presente el soul de los 60 y el funk de los 70 reflejado en las superficies cromadas del electro contemporáneo. Su álbum homónimo de 2014, que les valió una nominación a los Mercury, los presentó como una suerte de sound system que plasmaba influencias tan diversas como el trip-hop, la psicodelia intergaláctica de George Clinton o el pulso caribeño del ska en canciones sorprendentemente disciplinadas y eminentemente bailables. Cuatro años después, For Ever nos hizo prestar atención también a las letras, esta vez más parecidas a las entradas de un diario que a los himnos nocturnos de su debut, seguido en 2021 de Loving in Stereo.

Fuente: Apple Music

Discografía de Jungle

Jungle (2014)

For Ever (2018)

Loving In Stereo (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas las siguientes citas de la artista en el listado que ofrecemos a continuación:

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!