Sobre Karavana

Karavana es una banda española de indie rock que ha irrumpido con fuerza en la escena musical gracias a su energía arrolladora, guitarras vibrantes y letras que capturan los anhelos y contradicciones de una generación. Formada en Madrid, pero con raíces sevillanas y gallegas, la banda está compuesta por Gonzalo Boza (voz y guitarra), Emilio Soriano (bajo y segundas voces), Jaime Sánchez (batería) y, hasta hace poco, Fabián Fernández (voz y guitarra), quienes han forjado un sonido que combina el pop rock con influencias de bandas como The Strokes, The Vaccines y Wallows. Desde su debut en 2020 con el EP No Pegamos Nada, Karavana ha consolidado su lugar en el panorama indie con su primer álbum Muertos en la Disco (2021), considerado uno de los mejores discos del año por medios como MondoSonoro y ABC Cultura. En 2024, lanzaron su segundo LP, Entre Amores y Errores, un trabajo autoeditado que refleja una evolución hacia temas más introspectivos, manteniendo su característico estilo de “guitarras sucias y letras cursis”. Con actuaciones en festivales como Sonorama, FIB y Granada Sound, y un directo que MondoSonoro describe como “una juerga monumental”, Karavana se posiciona como una de las propuestas más prometedoras del indie rock español.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Karavana

Muertos en la Disco (2021)

Entre Amores y Errores (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Listo para sumergirte en el universo de Karavana? Su música es una montaña rusa de emociones que combina riffs potentes, melodías pegajosas y letras que hablan de fiestas, amores y desencantos. Desde el himno indie Strokes hasta la introspección bailable de ¿Quién Quiere Más?, sus canciones son perfectas para un guateque o una noche de reflexión. ¡Dale al play y déjate llevar por su energía contagiosa!

Videoclip Destacado

El videoclip de Qué Putada de Karavana es una explosión de energía juvenil y desencanto emocional que encapsula a la perfección el espíritu del indie rock español contemporáneo. Publicado en octubre de 2021 como parte del álbum Muertos en la Disco, este video oficial apuesta por una estética desenfadada y urbana, con escenas que reflejan noches de fiesta, desamor y camaradería, todo envuelto en una atmósfera de guitarras crudas y melodías pegajosas. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!