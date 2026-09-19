Sobre Kasabian

Formada en 1997 en Leicester, Inglaterra, Kasabian se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y vibrantes del rock alternativo británico del siglo XXI. Inicialmente conocida como Saracuse, la banda adoptó su nombre inspirándose en Linda Kasabian, figura asociada al caso de Charles Manson. Con un sonido que fusiona el indie rock, la psicodelia, el britpop y elementos electrónicos inspirados en bandas como The Stone Roses, Primal Scream y Oasis, Kasabian irrumpió en la escena con su álbum debut homónimo, Kasabian (2004), que alcanzó el Top 5 en el Reino Unido gracias a himnos como Club Foot y L.S.F. (Lost Souls Forever). A lo largo de su carrera, han lanzado ocho álbumes de estudio, siete de los cuales alcanzaron el número uno en las listas británicas: Empire (2006), West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009), Velociraptor! (2011), 48:13 (2014), For Crying Out Loud (2017), The Alchemist’s Euphoria (2022) y Happenings (2024). La banda, liderada actualmente por Sergio Pizzorno tras la salida del vocalista original Tom Meighan en 2020, ha sido galardonada con un Brit Award al Mejor Grupo Británico en 2010 y ha encabezado festivales como Glastonbury en 2014, consolidando su estatus como titanes del rock de estadio. Su evolución musical, marcada por una audaz mezcla de géneros y una energía arrolladora en directo, los ha convertido en un referente indiscutible.

En 2026, la banda publicó Act III, su noveno álbum de estudio, tras retrasarlo del 17 de julio al 4 de septiembre para «unos últimos ajustes». Entre sus adelantos destaca Superpowers, un giro sorprendente hacia el G-Funk con el actor Stephen Graham como protagonista del videoclip.

Discografía de Kasabian

Kasabian (2004)

Empire (2006)

West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009)

Velociraptor! (2011)

48:13 (2014)

For Crying Out Loud (2017)

The Alchemist’s Euphoria (2022)

Happenings (2024)

Act III (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Kasabian con una selección de sus temas más icónicos, desde los ritmos marciales de Club Foot hasta la explosiva energía de Fire, el himno que marcó una generación. Esta playlist reúne la esencia de una banda que ha sabido reinventarse sin perder su actitud rebelde y su capacidad para crear himnos que resuenan en estadios y festivales. ¡Conecta tus auriculares y déjate llevar por la mezcla única de rock, psicodelia y electrónica que define a Kasabian!

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de Fire, el sencillo más emblemático de Kasabian, extraído de su aclamado álbum West Ryder Pauper Lunatic Asylum. El vídeo captura la intensidad y el carisma de la banda, con una estética vibrante que combina psicodelia y energía cruda. Es el complemento perfecto para una canción que se convirtió en un clásico en sus actuaciones en vivo. ¡Dale play y vive la euforia de Kasabian!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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