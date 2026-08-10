Sobre Kaytranada

Kaytranada, nombre artístico del productor y DJ haitiano-canadiense Louis Kevin Celestin, empieza a publicar mezclas y proyectos bajo el alias Kaytradamus en 2010 antes de firmar con XL Recordings y lanzar su álbum debut, 99.9% (2016), que lo consolida como una de las voces más originales del cruce entre house, hip hop y R&B alternativo. El disco, con colaboraciones de Anderson .Paak y GoldLink, marca el inicio de una carrera construida sobre remezclas virales y una identidad sonora inconfundible.

Su segundo álbum, Bubba (2019), le vale el Grammy a Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica y confirma su salto a un público masivo, seguido por Timeless (2024) —sobre el que ya escribimos en su momento— y Ain’t No Damn Way! (2025), ambos publicados con RCA Records. En 2026, Kaytranada recorre Europa con su gira de arenas «Europe ’26», con paradas en Ámsterdam, Berlín, París y Londres, reafirmando su estatus como uno de los productores más influyentes de la escena electrónica actual.

Discografía de Kaytranada

99.9% (2016)

(2016) Bubba (2019)

(2019) Timeless (2024)

Ain’t No Damn Way! (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

De sus remezclas virales a sus himnos de pista de baile propios, Kaytranada ha construido un catálogo tan ecléctico como coherente. Esta selección reúne lo esencial de su discografía, del funk electrónico de sus inicios a sus colaboraciones más recientes.

https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DZ06evO3Na9TG

Videoclip Destacado

«10%», con la colaboración de Kali Uchis y extraído de Bubba, es uno de los videoclips más celebrados de Kaytranada: una fiesta con estética disco de los años setenta que resume a la perfección su universo visual y sonoro.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!