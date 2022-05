Sobre Keane

Surgida a comienzos del nuevo milenio como una de las tantas bandas que buscaban transitar por el camino de pop/rock indie y sensible inaugurado por Coldplay, Keane terminó convirtiéndose en uno de los conjuntos más populares del Reino Unido. Su sonido épico basado en el piano encontró la aprobación de crítica y público desde el mismo debut Hopes and Fears (2004) y alcanzó la consagración masiva con el más oscuro Under the Iron Sea (2006). Tras clausurar una primera década triunfal con Perfect Symmetry (2008) y el EP Night Train (2010), el cuarteto debió sobreponerse a varias adversidades (adicciones, divorcios, rencillas) durante un segundo decenio más complicado y menos prolífico, editando apenas Strangeland en 2012 y, tras un largo período de inactividad, Cause and Effect en 2019.

Fuente: Apple Music

Discografía de Keane

Hopes and Fears (2004)

Under the Iron Sea (2006)

Perfect Symmetry (2008)

Strangeland (2012)

Cause and Effect (2019)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!