Sobre Kelela

Kelela (nombre completo Kelela Mizanekristos) es una cantante estadounidense de origen etíope nacida el 4 de junio de 1983 en Washington D.C. y criada en Gaithersburg, Maryland. Debutó en la escena musical con el mixtape Cut 4 Me (2013), que la situó rápidamente en el radar del R&B alternativo y la electrónica de vanguardia. En 2015 publicó el EP Hallucinogen, una exploración de las fases de una relación narrada en orden cronológico inverso. Su primer álbum de estudio, Take Me Apart (2017), editado a través de Warp Records, recibió aclamación crítica generalizada y la consolidó como una de las voces más singulares del R&B contemporáneo. Tras cinco años de silencio discográfico, regresó en 2023 con Raven, un trabajo que profundiza en la música de club y la electrónica más oscura, seguido en 2024 por Rave:N, the Remixes. En mayo de 2026 anunció su tercer álbum de estudio, New Avatar, previsto para el 10 de julio de 2026 con colaboraciones de PinkPantheress, Fousheé y A.K. Paul, consolidando su lugar en la vanguardia del R&B experimental internacional.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Kelela

Take Me Apart (2017)

Raven (2023)

New Avatar (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Kelela recorre la evolución artística de Kelela desde sus primeros pasos hasta su faceta más reciente. Canciones como «Rewind», «LMK», «Frontline», «Happy Ending», «Contact» o «Idea 1» muestran su dominio de las texturas electrónicas y su capacidad para construir atmósferas íntimas e hipnóticas. Una selección imprescindible para entender por qué es una de las artistas más influyentes del R&B alternativo de la última década.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de Kelela es «Rewind», publicado en 2015 y dirigido por Daniel Sannwald. El vídeo, de una estética minimalista y onírica, acompañó al sencillo extraído del EP Hallucinogen y acumula más de 3,7 millones de reproducciones en YouTube. Su atmósfera visual fría y sensual anticipó perfectamente el universo artístico que Kelela desarrollaría en los años siguientes, consolidándola como una propuesta única en el panorama del R&B de vanguardia. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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