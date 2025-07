Sobre Kevin Morby

Kevin Morby, nacido el 2 de abril de 1988 en Lubbock, Texas, es un cantautor estadounidense cuya música fusiona indie rock, folk y americana con una sensibilidad poética y evocadora. Criado en Kansas City, Missouri, Morby aprendió a tocar la guitarra a los 10 años y formó su primera banda, Creepy Aliens, en la adolescencia. A los 17, abandonó la secundaria, obtuvo su GED y se mudó a Brooklyn, donde trabajó como repartidor en bicicleta y en cafeterías mientras se sumergía en la escena musical. Como bajista de Woods y cofundador de The Babies junto a Cassie Ramone de Vivian Girls, lanzó dos álbumes con esta última (2011-2012). Su carrera solista despegó con Harlem River (2013), un homenaje a Nueva York, seguido por Still Life (2014) y Singing Saw (2016), este último aclamado por Pitchfork y Drowned in Sound. Discos como City Music (2017), Oh My God (2019), Sundowner (2020) y This Is a Photograph (2022) han consolidado su estilo introspectivo, con letras que exploran la vida, la muerte y la identidad, influenciado por Bob Dylan, Lou Reed y Neil Young. En 2023, lanzó More Photographs (A Continuum), un complemento a su obra anterior, y su música sigue resonando por su autenticidad y conexión emocional.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Kevin Morby

Harlem River (2013)

Still Life (2014)

Singing Saw (2016)

City Music (2017)

Oh My God (2019)

Sundowner (2020)

This Is a Photograph (2022)

More Photographs (A Continuum) (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo de Kevin Morby, donde el folk se encuentra con el indie rock en un viaje por la América profunda. Desde la nostálgica Harlem River hasta la espiritual No Halo y la introspectiva This Is a Photograph, esta playlist reúne sus canciones más emblemáticas, cargadas de lirismo y emoción. Perfecta para quienes buscan melodías que hablen al alma, ¡deja que Morby te guíe por su mundo sonoro!

Videoclip Destacado

El videoclip de This Is a Photograph, dirigido por Nick Roney y estrenado en 2022, es una joya visual que captura la exploración de Kevin Morby sobre la memoria y la mortalidad. Inspirado por el álbum homónimo, el vídeo combina imágenes de Morby en Memphis con una estética vintage, alternando entre actuaciones en directo y momentos contemplativos en paisajes sureños. Su atmósfera cálida y nostálgica, con toques de fotografía analógica, refleja la introspección de la canción, invitando a los espectadores a reflexionar sobre el paso del tiempo. ¡Míralo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!