Sobre Kim Gordon

Kim Gordon, nacida el 28 de abril de 1953 en Rochester, Nueva York, es una figura legendaria de la música alternativa, conocida por su rol como bajista, guitarrista y vocalista de Sonic Youth, la influyente banda de noise rock que co-fundó en 1981 junto a Thurston Moore en Nueva York. Criada en Los Ángeles, donde su padre era profesor en UCLA, Gordon se graduó en el Otis College of Art and Design antes de sumergirse en la vibrante escena artística del Nueva York de los 70. Con Sonic Youth, lanzó 15 álbumes de estudio, desde Confusion Is Sex (1983) hasta The Eternal (2009), revolucionando el rock alternativo con su uso de afinaciones no convencionales y texturas sonoras experimentales. Tras la disolución de la banda en 2011, Gordon exploró nuevos caminos: formó el dúo improvisacional Body/Head con Bill Nace, co-fundó Free Kitten con Julia Cafritz en 1993, y colaboró con artistas como Ikue Mori y Yoko Ono. Su carrera en solitario despegó con No Home Record (2019, Matador Records), un álbum que mezcla noise rock con hip-hop industrial, seguido por The Collective (2024), nominado a los Grammy 2025. Su remake BYE BYE 25! (2024) apoya a la organización NOISE FOR NOW. Además, Gordon es artista visual, escritora (su memoir Girl in a Band de 2015 fue un éxito de ventas) y actriz ocasional, consolidándose como una creadora multidisciplinaria que desafía convenciones.

Discografía de Kim Gordon

No Home Record (2019)

The Collective (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje sonoro con Kim Gordon a través de una selección de sus temas más impactantes. Desde el abrasivo BYE BYE de su etapa solista hasta clásicos de Sonic Youth como Kool Thing o Bull in the Heather, esta playlist revela su habilidad para fusionar distorsión, letras incisivas y ritmos hipnóticos. Perfecta para quienes buscan explorar el legado de una artista que ha moldeado el sonido del rock alternativo y sigue rompiendo barreras. ¡Prepárate para una experiencia intensa!

Videoclip Destacado

Déjate atrapar por el hipnótico videoclip de BYE BYE de Kim Gordon, una explosión visual que encarna la rebeldía y la urgencia de su segundo álbum en solitario, The Collective (2024). Dirigido por Clara Balzary, hija de Flea de Red Hot Chili Peppers, y protagonizado por Coco Gordon Moore, hija de Kim y Thurston Moore, el video sigue a una joven en una fuga frenética por los suburbios de Los Ángeles, entre moteles lynchianos, cabinas telefónicas y mercados nocturnos. Con una estética noventera, la narrativa captura la tensión de la post-adolescencia, reflejada en robos impulsivos y miradas furtivas a cámaras de seguridad. La banda sonora, con su base trap distorsionada y la voz robótica de Gordon recitando una lista de objetos cotidianos, se fusiona con imágenes de caos controlado, creando una sinestesia de ruido, color y movimiento.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

