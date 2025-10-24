Sobre Kings Of Convenience

Desde Bergen, Noruega, el dúo Kings of Convenience, formado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, ha construido una carrera marcada por la elegancia acústica, las armonías suaves y una estética sonora que remite a referentes como Simon & Garfunkel y Belle and Sebastian. Amigos desde la infancia, comenzaron su trayectoria musical en la banda Skog, antes de formar el dúo en 1999 y firmar con el sello estadounidense Kindercore.

Su primer álbum, Kings of Convenience (2000), fue seguido por Quiet Is the New Loud (2001), producido por Ken Nelson (conocido por su trabajo con Coldplay), que se convirtió en un manifiesto del indie acústico de principios de siglo. En Versus (2001), artistas como Ladytron, Röyksopp y Four Tet remezclaron sus canciones, ampliando su alcance sonoro.

Con Riot on an Empty Street (2004), el dúo alcanzó el número 2 en Noruega y entró en la lista Billboard Independent Albums. Declaration of Dependence (2009) marcó su debut en el Billboard 200. Tras una década de silencio discográfico, regresaron en 2021 con Peace or Love, un álbum que incluye colaboraciones con Feist y reafirma su estilo introspectivo y refinado.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Kings Of Convenience

Kings of Convenience (2000)

Quiet Is the New Loud (2001)

Riot on an Empty Street (2004)

Declaration of Dependence (2009)

Peace or Love (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Kings of Convenience, no te pierdas su playlist oficial en Spotify. Una selección que incluye joyas como Misread, Mrs. Cold, I’d Rather Dance With You y Know How, perfecta para acompañar momentos de calma, lectura o reflexión.

Videoclip Destacado

Entre sus videoclips más populares destaca Me in You, una pieza visual que acompaña la melancolía y belleza de su sonido con imágenes íntimas y contemplativas. Toda una muestra de su sensibilidad visual y musical.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

