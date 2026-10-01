Sobre Kings Of Leon

Kings Of Leon son tres hermanos (Caleb, Nathan y Jared Followill) y un primo (Matthew Followill) que pasaron la infancia recorriendo el sur de Estados Unidos detrás de su padre, predicador pentecostal. En 1999 formaron la banda en Nashville, y con Youth & Young Manhood (2003) se convirtieron en la versión sureña y desgreñada del revival garajero de principios de siglo. El salto llegó con Only By The Night (2008): “Sex On Fire” y “Use Somebody” los sacaron de los clubes y los llevaron a los estadios.

Tras ocho discos con RCA, se independizaron con su propio sello, Love Tap Records, y publicaron Can We Please Have Fun (2024), su colaboración con Zach Bryan y EP #2 (2025). Su décimo álbum, O My Beloved, es el primero que producen ellos mismos: un disco más íntimo, nacido durante la recuperación de una lesión de Caleb y adelantado por “My Whole World” y “Cold Blue Dawn”.

Discografía de Kings Of Leon

Youth & Young Manhood (2003)

(2003) Aha Shake Heartbreak (2004)

Because of the Times (2007)

(2007) Only By The Night (2008)

(2008) Come Around Sundown (2010)

Mechanical Bull (2013)

Walls (2016)

When You See Yourself (2021)

Can We Please Have Fun (2024)

O My Beloved (Próximamente, 6 de noviembre de 2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Hay dos Kings Of Leon y esta playlist los junta a ambos. Está el de las guitarras sucias y la voz arrastrada de Caleb, el de “Molly’s Chambers” y “The Bucket”, que sonaba a bar de carretera. Y está el de los grandes coros que media humanidad sabe cantar, el de “Sex On Fire” y “Use Somebody”. Entre los dos queda una banda que nunca ha dejado de sonar a familia, para bien y para mal.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO1nYzNC

Videoclip Destacado

“Sex On Fire” es la canción que cambió la escala de Kings Of Leon, y su vídeo es el más visto del grupo. Lo dirigió la británica Sophie Muller, una de las grandes del videoclip, con trabajos como “Don’t Speak” de No Doubt, “Stay” de Shakespears Sister o “Fix You” de Coldplay. En lugar de explotar el éxito con luces de estadio, Muller encerró a la banda en una fábrica abandonada y la rodeó de una extrañeza casi ritual: humo, sombras, agua oscura y un Caleb atado a un colchón por sus propios hermanos. Un vídeo sobre el deseo que se parece más a un exorcismo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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