Sobre Kurt Vile

Kurt Vile, nacido el 3 de enero de 1980 en Lansdowne, Pensilvania, es un cantante, compositor, multiinstrumentista y productor estadounidense, figura clave del indie rock y el folk psicodélico. Conocido por su trabajo en solitario y con su banda The Violators (actualmente formada por Jesse Trbovich en guitarra y saxofón, Kyle Spence en batería, y Adam Langellotti en bajo y teclados tras la muerte de Rob Laakso en 2023), Vile también fue cofundador y guitarrista de The War on Drugs junto a Adam Granduciel hasta 2008. Influenciado por Pavement, Neil Young, John Prine, Sonic Youth y Dinosaur Jr., comenzó grabando en casa con un estilo lo-fi, lanzando su debut Constant Hitmaker (2008, Gulcher Records). Firmó con Matador Records en 2009, y su tercer álbum, Childish Prodigy (2009), marcó su transición al estudio. Smoke Ring for My Halo (2011) y Wakin on a Pretty Daze (2013) ampliaron su reconocimiento, con Pretty Pimpin de b’lieve I’m goin down… (2015) liderando la lista Billboard Adult Alternative Songs. Su colaboración con Courtney Barnett, Lotta Sea Lice (2017), y discos como Bottle It In (2018) y (watch my moves) (2022) muestran su evolución. En 2023, lanzó el EP Back to Moon Beach, y su próximo álbum, Slicker, está programado para el 17 de octubre de 2025, con el sencillo Can’t Fake It. Con giras globales y un estilo relajado, Vile sigue siendo un ícono del rock introspectivo.

Fuente: Wikipedia, Spotify, Apple Music

Discografía de Kurt Vile

Constant Hitmaker (2008

God Is Saying This to You… (2009)

Childish Prodigy (2009)

Smoke Ring for My Halo (2011)

Wakin on a Pretty Daze (2013)

b’lieve I’m goin down… (2015)

Lotta Sea Lice (con Courtney Barnett) (2017)

Bottle It In (2018)

Watch My Moves (2022)

Back to Moon Beach (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje sónico con Kurt Vile a través de una selección de sus temas más emblemáticos. Desde el hipnótico Pretty Pimpin hasta el relajado Loading Zones y el reciente Can’t Fake It, esta playlist captura su talento para combinar folk rock, psicodelia y letras introspectivas. Perfecta para quienes buscan melodías que invitan a la contemplación y jams que serpentean con soltura, esta colección es una puerta al universo despreocupado y profundo de Vile. ¡Déjate llevar por su vibe!

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de Loading Zones de Kurt Vile, una oda desenfadada a su Filadelfia natal que destila su encanto relajado. Dirigido por Drew Saracco, el video sigue a Vile mientras recorre la ciudad en su coche, estacionando astutamente en zonas de carga para evitar multas, con cameos de Kevin Corrigan y Matt Korvette. La estética lo-fi, con imágenes granuladas y un tono juguetón, refleja la narrativa de la canción sobre la libertad urbana y el amor por su hogar. ¡Un videoclip que captura la esencia auténtica de Vile!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

