Sobre La M.O.D.A.

La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es un septeto burgalés formado en 2011 que fusiona folk, blues, rock & roll y punk mediante una instrumentación tan característica como potente: acordeón, saxofón, clarinete, banjo, mandolina, percusiones y guitarras. Desde sus inicios han destacado por su energía en directo, sus letras cargadas de emoción y un camino totalmente autogestionado. Debutaron con el EP No Easy Road (2011) y pronto llamaron la atención con The Shape of Folk to Come (2012), antes de dar el salto al largo formato con ¿Quién nos va a salvar? (2013). Su discografía incluye trabajos esenciales del folk-rock español reciente como La primavera del invierno (2015), Salvavida (de las balas perdidas) (2017), Ninguna ola (2020) y el aplaudido Nuevo cancionero burgalés (2021), además del lanzamiento de San Felices en 2025. Una trayectoria consolidada a base de giras intensas y un vínculo muy estrecho con su público.



Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de LA M.O.D.A.

¿Quién Nos Va a Salvar? (2013)

La Primavera del Invierno (2015)

Salvavida (de las Balas Perdidas) (2017)

& (2019)

Ninguna Ola (2020)

Nuevo Cancionero Burgalés (2021)

San Felices (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

La esencia de La M.O.D.A. se vive mejor a través de sus himnos: la intensidad emocional de “Nómadas”, la fuerza colectiva de “Héroes del Sábado”, la ternura de “Una canción para no decir te quiero”, la épica melódica de “Mil demonios” o la sensibilidad del reciente “San Felices”. Para sumergirse en su universo musical —que transita entre lo acústico, lo visceral y lo celebratorio— nada mejor que su playlist oficial en Spotify, This Is La Maravillosa Orquesta del Alcohol, donde se reúnen sus temas más representativos.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visto de La M.O.D.A. es “Héroes del Sábado”, publicado en 2017 y grabado en las calles de Madrid, que se ha convertido en un símbolo de la banda por su estética directa, su energía emocional y su mensaje de resistencia, comunidad y celebración de lo cotidiano. Una pieza imprescindible para entender por qué su música conecta de forma tan profunda con el público.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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