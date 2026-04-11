Sobre Labrinth

Labrinth, nombre artístico de Timothy Lee McKenzie, es un cantautor, productor y multiinstrumentista británico nacido en Hackney (Londres) en 1989. Inició su carrera como productor y compositor para otros artistas antes de consolidarse como solista a comienzos de la década de 2010, logrando sus primeros grandes éxitos en el Reino Unido con canciones como “Let the Sun Shine” y, especialmente, “Beneath Your Beautiful” junto a Emeli Sandé, que alcanzó el número uno en las listas británicas. Su discografía combina pop, R&B y electrónica con una fuerte carga emocional y una producción muy personal, evidenciada en álbumes como Electronic Earth y Imagination & the Misfit Kid. A partir de 2019, Labrinth amplió su impacto global al componer la música de la serie de HBO Euphoria, un trabajo que le otorgó un premio Emmy y redefinió su perfil artístico, acercándolo al terreno de la música cinematográfica sin abandonar su faceta de artista pop. En los últimos años ha continuado desarrollando una obra más ambiciosa y conceptual con lanzamientos como Ends & Begin, Prelude y COSMIC OPERA ACT I, consolidando una etapa marcada por influencias operísticas, corales y cinematográficas.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Artista

Electronic Earth (2012)

Imagination & the Misfit Kid (2019)

Euphoria (Original Score from the HBO Series) (2019)

Euphoria Season 2 Official Score (From the HBO Original Series) (2022)

Ends & Begins (2023)

The Kitchen BSO (2024)

Prelude (2025)

Cosmic Opera: Act I (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La música de Labrinth destaca por su intensidad emocional, su libertad estilística y su capacidad para unir grandes melodías con una producción arriesgada. Canciones como “Jealous”, “Mount Everest”, “All for Us” o “Still Don’t Know My Name” resumen su versatilidad entre el pop introspectivo y la épica electrónica que lo ha convertido en un referente de la última década. Para descubrir su evolución artística y sus temas más influyentes, esta playlist oficial reúne sus canciones esenciales.

Videoclip Destacado

El videoclip de “Jealous” es el más conocido y visitado de Labrinth, superando los cientos de millones de visualizaciones en YouTube. Publicado en 2014, el vídeo acompaña a una de sus baladas más emblemáticas y muestra el lado más vulnerable del artista, consolidándolo como un compositor capaz de conectar emocionalmente con una audiencia global. “Jealous” se ha mantenido como uno de los puntos clave de su carrera y uno de los temas más reconocibles de su catálogo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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