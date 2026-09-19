Sobre Lambrini Girls

Lambrini Girls forman en Brighton cuando Phoebe Lunny (voz, guitarra) y Selin Macieira-Boşgelmez (bajo) deciden bautizar su dúo con el nombre de una marca de licor barata, un guiño irónico a su propia falta de pretensiones. Tras el EP You’re Welcome (2023) y una serie de singles que les valieron portadas en Kerrang!, NME y DIY, publican su álbum debut, Who Let The Dogs Out (2025), que alcanza el número 16 en la lista de discos del Reino Unido y las lleva a escenarios como Glastonbury, Reading, Leeds, Coachella o Primavera Sound. En 2026 retoman la actividad con el single «Cult of Celebrity», tras un parón forzado por una lesión de Phoebe Lunny que obligó a cancelar su gira norteamericana, y en septiembre anuncian su segundo álbum, No Refunds (15 de enero de 2027, City Slang), adelantado por «Bang Bang Bang». El nuevo disco amplía su universo sonoro combinando punk industrial con momentos de inmediatez pop, sin perder el humor negro que las caracteriza.

Discografía de Lambrini Girls

Who Let The Dogs Out (2025)

No Refunds (Próximamente, 15 de enero de 2027)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Lambrini Girls, donde la rabia y el humor negro conviven en cada estribillo. Desde el descaro de «Big Dick Energy» hasta el veneno satírico de «Cult of Celebrity», esta playlist reúne lo esencial de un dúo que ha convertido el punk en un arma política sin perder ni un ápice de diversión.

Videoclip Destacado

El videoclip de «Cult of Celebrity» traduce en imágenes el ataque frontal de la canción a la impunidad de las élites: sobre un riff con regusto sesentero, el vídeo despliega una estética manchada de sangre y una puesta en escena satírica que convierte el glamour de la alta sociedad en una parodia siniestra. Dirige el vídeo Harv Frost, realizador londinense conocido por su trabajo con The Last Dinner Party y Laufey.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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