Lana Del Rey, nacida como Elizabeth Woolridge Grant en Nueva York en 1985, es una de las voces más singulares y cinematográficas del pop contemporáneo. Su estilo, bautizado por muchos como sadcore, mezcla melancolía, glamour vintage y una narrativa profundamente emocional. Comenzó su carrera bajo el nombre de Lizzy Grant, lanzando el EP Kill Kill (2008) y el álbum Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant (2010), que fue retirado poco después. Su salto al estrellato llegó en 2011 con el sencillo Video Games, seguido por el álbum Born to Die (2012), que la consolidó como icono global.

Desde entonces, ha publicado una discografía extensa y coherente, con títulos como Ultraviolence (2014), Honeymoon (2015), Lust for Life (2017), Norman Fucking Rockwell! (2019), Chemtrails over the Country Club (2021) y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023). Su obra incluye colaboraciones con The Weeknd, A$AP Rocky, Father John Misty y Jack Antonoff, y ha sido reconocida con premios como el Brit Award y múltiples nominaciones a los Grammy. Su universo lírico gira en torno al amor trágico, la nostalgia americana y la belleza decadente, con una estética visual que refuerza su identidad artística.

Lana Del Ray (2010)

Born to Die (2012)

Ultraviolence (2014)

Honeymoon (2015)

Lust for Life (2017)

Norman Fucking Rockwell! (2019)

Chemtrails over the Country Club (2021)

Blue Banisters (2021)

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023)

Sumérgete en el universo sonoro de Lana Del Rey con esta playlist que recorre sus temas más icónicos: Born to Die, Summertime Sadness, Young and Beautiful, Say Yes to Heaven, Bluebird y Henry, come on. Una experiencia emocional que combina belleza, vulnerabilidad y una producción envolvente.

El videoclip de Born to Die es una obra visual que define el imaginario de Lana Del Rey: opulencia, tragedia y romanticismo. Rodado en el Palacio de Fontainebleau, combina imágenes religiosas, fuego y sensualidad, todo envuelto en una atmósfera de fatalismo glamuroso.

