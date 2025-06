Sobre LCD Soundsystem

LCD Soundsystem, liderado por el visionario James Murphy, es un proyecto de dance-punk y electrónica que marcó la escena musical desde su formación en 2002 en Nueva York. Nacido en el contexto de la efervescente escena post-punk de la ciudad, Murphy, junto a colaboradores como Nancy Whang (teclados, voz), Pat Mahoney (batería) y Tyler Pope (bajo), fusionó punk, disco y electrónica con letras introspectivas. Su debut, LCD Soundsystem (2005, DFA Records), con éxitos como Daft Punk Is Playing at My House, alcanzó el puesto 20 en la UK Albums Chart y fue nominado al Grammy como Mejor Álbum de Danza/Electrónica. Sound of Silver (2007), con el icónico All My Friends, consolidó su legado, mientras que This Is Happening (2010) llegó al número 10 en el Billboard 200. Tras un retiro anunciado en 2011, marcado por un concierto épico en el Madison Square Garden, la banda regresó con American Dream (2017), que lideró la lista Billboard Top Rock Albums y obtuvo una nominación al Grammy. En 2022, lanzaron New Body Rhumba para la banda sonora de White Noise. Con giras en festivales como Coachella y Primavera Sound, y residencias en el Brooklyn Steel, LCD Soundsystem sigue siendo un referente de la música bailable con alma.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de LCD Soundsystem

LCD Soundsystem (2005)

Sound of Silver (2007)

This Is Happening (2010)

American Dream (2017)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el vibrante mundo de LCD Soundsystem con una selección de sus temas más emblemáticos. Desde el infeccioso Daft Punk Is Playing at My House hasta la emotiva All My Friends y la hipnótica Dance Yrself Clean, esta playlist captura su habilidad para combinar ritmos bailables con letras cargadas de nostalgia y energía cruda. Perfecta para quienes buscan música que invita al baile y a la reflexión, esta colección es una puerta al universo único de James Murphy. ¡Prepárate para moverte y sentir!

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de All My Friends de LCD Soundsystem, una obra minimalista que destila la esencia emocional de la banda. Dirigido por Jonathan Bines, el video muestra a James Murphy interpretando la canción en un plano continuo, con una iluminación cambiante que refleja la intensidad creciente del tema. La simplicidad de la puesta en escena contrasta con la profundidad de la letra, que explora la amistad y el paso del tiempo, creando una experiencia visual tan conmovedora como la música misma. ¡Un clásico que captura el alma de LCD Soundsystem!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

