Sobre Lewis Capaldi

Lewis Capaldi es un cantautor escocés nacido el 7 de octubre de 1996 en Glasgow, criado en Whitburn (West Lothian), cuya voz de raíz soul y sus baladas de piano lo convirtieron en uno de los artistas revelación más importantes de finales de la década de 2010. Tras publicar sus primeros EPs de manera independiente, Bloom (2017) y Breach (2018), irrumpió en el panorama internacional con el single «Someone You Loved», que alcanzó el número uno en el Reino Unido durante siete semanas consecutivas, lideró el Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante tres semanas y recibió una nominación al Grammy a la Canción del Año. Su álbum debut, Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019, Vertigo Records), se convirtió en el álbum más vendido en el Reino Unido en cinco años, permaneciendo seis semanas en el primer puesto. Posteriormente, Broken by Desire to Be Heavenly Sent (2023) debutó también en el número uno del UK Albums Chart e incluyó singles como «Forget Me», «Pointless» y «Wish You the Best». Tras un paréntesis motivado por problemas de salud mental y los síntomas del síndrome de Tourette que el propio artista hizo públicos con notable valentía, Capaldi protagonizó un regreso triunfal en 2025 con el EP Survive, cuyo single homónimo registró la semana de debut más grande de su carrera en el UK Singles Chart. En la actualidad, Lewis Capaldi se consolida como una de las voces más honestas y emocionalmente poderosas del pop británico contemporáneo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Lewis Capaldi

Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019)

Broken by Desire to Be Heavenly Sent (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Lewis Capaldi reúne los temas que definen la evolución artística de Lewis Capaldi. Canciones como «Someone You Loved», «Before You Go», «Forget Me», «Pointless» o «Survive» muestran su capacidad para transformar la vulnerabilidad emocional en pop de alcance masivo, con una voz que oscila entre la fragilidad y la potencia con rara naturalidad. Una selección fundamental para entender por qué este cantautor escocés ha conectado con decenas de millones de oyentes en todo el mundo.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Lewis Capaldi es «Someone You Loved», publicado en su versión oficial en 2019. Dirigido por Ozzie Pullin, el vídeo muestra a un Capaldi desolado recorriendo las calles de noche mientras sus amigos y desconocidos intentan frenarlo en su empeño de perseguir a su expareja. Su hermano Aidan aparece en la escena de apertura, aportando una autenticidad personal que refuerza el mensaje central del tema: la necesidad de dejarse ayudar por quienes nos rodean en los momentos de mayor fragilidad. El clip superó los mil millones de visualizaciones en YouTube en 2025, convirtiéndose en el primer vídeo de Capaldi en alcanzar ese hito.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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