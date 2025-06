Sobre Liam Gallagher

Liam Gallagher, nacido el 21 de septiembre de 1972 en Manchester, Inglaterra, es una de las figuras más emblemáticas del rock británico, conocido por su voz inconfundible y su actitud desafiante. Como vocalista principal de Oasis, la banda que lideró el movimiento britpop en los años 90 junto a su hermano Noel Gallagher, Liam ayudó a definir una era con himnos como Wonderwall y Live Forever. Oasis, formada en 1991, lanzó siete álbumes de estudio, todos número uno en el Reino Unido, con Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995) como hitos que revolucionaron la música británica. Tras la disolución de Oasis en 2009 debido a tensiones con Noel, Liam fundó Beady Eye (2010-2014), publicando dos álbumes: Different Gear, Still Speeding (2011) y BE (2013). En 2017, inició su carrera solista con As You Were, un éxito crítico y comercial que alcanzó el número uno en el Reino Unido y fue certificado platino. Le siguieron Why Me? Why Not. (2019), C’mon You Know (2022) y Liam Gallagher & John Squire (2024), una colaboración con el exguitarrista de The Stone Roses, John Squire. Con su estilo vocal crudo, influenciado por The Beatles, The Stone Roses y The Sex Pistols, y su carisma rebelde, Liam sigue siendo un referente cultural, reforzado por la reciente reunión de Oasis para una gira mundial en 2025.

Discografía de Liam Gallagher

As You Were (2017)

Why Me? Why Not? (2019)

C’mon You Know (2022)

Liam Gallagher & John Squire (2024)

Adéntrate en el mundo de Liam Gallagher, donde la energía cruda del britpop se combina con baladas conmovedoras y un toque moderno. Desde los clásicos de Oasis como Supersonic hasta sus éxitos solistas como Wall of Glass y Everything’s Electric, esta playlist reúne lo mejor de su carrera, capturando su espíritu indomable y su voz legendaria. ¡Prepárate para cantar a todo pulmón!

El videoclip de Wall of Glass, el primer sencillo solista de Liam Gallagher, es una explosión de actitud rockera que marca su regreso triunfal. Con imágenes vibrantes y un Liam cargado de energía, el video refleja su esencia: arrogancia, pasión y puro rock ‘n’ roll. ¡No te pierdas esta joya que captura su reinvención como solista!

