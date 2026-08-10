Sobre Lindsey Buckingham

Lindsey Buckingham nació el 3 de octubre de 1949 en Palo Alto, California. Empezó su carrera junto a Stevie Nicks en el dúo Buckingham Nicks (1973) antes de que ambos se unieran a Fleetwood Mac en 1975, banda a la que aportó su característico estilo de guitarra fingerpicking y con la que firmó clásicos como Rumours (1977) o Tusk (1979). En paralelo, ha publicado siete álbumes de estudio en solitario, entre ellos Law and Order (1981), Out of the Cradle (1992) y su celebrado disco homónimo de 2021.

Expulsado de Fleetwood Mac en 2018 tras un conflicto con Nicks, en los últimos años Buckingham se ha reconciliado con su antigua compañera: juntos reeditaron Buckingham Nicks en 2025, y el guitarrista prepara un nuevo álbum en solitario, ya terminado, del que ha insinuado que podría llegar acompañado de un proyecto conjunto con Nicks de cara a 2027.

Discografía de Lindsey Buckingham

Law and Order (1981)

Go Insane (1984)

Out of the Cradle (1992)

(1992) Under the Skin (2006)

Gift of Screws (2008)

Seeds We Sow (2011)

Lindsey Buckingham (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Lindsey Buckingham con esta selección de sus canciones más destacadas, desde su etapa en solitario hasta sus colaboraciones más recientes. Un recorrido por el fingerpicking y las melodías que lo convirtieron en uno de los guitarristas más admirados del rock. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip Destacado

El videoclip de Trouble, su primer single en solitario de 1981, es una pieza esencial para entender los inicios de Buckingham fuera de Fleetwood Mac. Con una puesta en escena minimalista, el vídeo pone el foco en su interpretación y en el riff de guitarra que lo convirtió en un éxito internacional. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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