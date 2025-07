Sobre Linkin Park

Linkin Park, formada en 1996 en Agoura Hills, California, es una de las bandas más influyentes del rock alternativo y nu metal, conocida por fusionar rock, hip-hop, electrónica y letras cargadas de emoción. Originalmente llamada Xero, la banda tomó su nombre actual en 1999 tras la llegada del vocalista Chester Bennington, quien se unió a Mike Shinoda (voz, guitarra rítmica, teclados), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (bajo), Joe Hahn (DJ) y Rob Bourdon (batería). Su debut, Hybrid Theory (2000), vendió más de 30 millones de copias mundiales, impulsado por éxitos como In the End y Crawling, ganando un Grammy por este último. Meteora (2003) consolidó su éxito con Numb y Somewhere I Belong, vendiendo 16 millones de copias. La banda evolucionó con Minutes to Midnight (2007), explorando rock alternativo, y continuó innovando en A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) y One More Light (2017), este último más pop. Tras el trágico suicidio de Bennington en 2017, la banda entró en un hiato, pero regresó en 2024 con Emily Armstrong (voz) y Colin Brittain (batería), lanzando From Zero y una gira mundial. Con más de 100 millones de discos vendidos, dos Grammys y múltiples premios, Linkin Park sigue siendo un ícono global.

Discografía de Linkin Park

Hybrid Theory (2000)

Meteora (2003)

Minutes to Midnight (2007)

A Thousand Suns (2010)

Living Things (2012)

The Hunting Party (2014)

One More Light (2017)

From Zero (2024)

Sumérgete en el legado de Linkin Park, una banda que ha definido generaciones con su intensidad emocional y su fusión única de géneros. Desde la furia de One Step Closer hasta la melancolía de Numb y la frescura de The Emptiness Machine de su nueva era, esta playlist recopila sus mayores éxitos, perfectos para fans de siempre y nuevos oyentes. ¡Enciende tus altavoces y vive la experiencia!

El videoclip de In the End, dirigido por Joe Hahn y Nathan Cox, es un emblema de la era dorada de Linkin Park. Con su estética futurista y apocalíptica, este vídeo captura la intensidad lírica y musical de la canción, mostrando a la banda en un mundo surrealista que resuena con su mensaje de lucha interna. Es un clásico que no puedes dejar de ver.

