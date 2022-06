Sobre London Grammar

London Grammar crea un híbrido adornado e inesperadamente esperanzador de gospel e indie pop a partir de la desesperación total. La angustia en la voz quejumbrosa de Hannah Reid es transportada respetuosamente por diminutos motivos musicales (una guitarra punteada con delicadeza, majestuosos acordes de piano, redobles de tambor silenciosamente insistentes) y envueltos en un suave lavado de cuerdas y un ruido reverberante. «Strong» y «Wasting My Young Years«, ambos de su álbum debut de 2013, If You Wait, exploran las profundidades de la melancolía y la introspección después de un amor que salió mal, mientras que «Hey Now» y «Oh Woman Oh Man» giran la moneda, reflexionando sobre cómo será la vida si el deseo queda sin respuesta.

Fuente: Apple Music

Discografía de London Grammar

If You Wait (2013)

Truth Is a Beautiful Thing (2017)

Californian Soil (2021)

