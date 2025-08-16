Sobre Lorde

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, conocida mundialmente como Lorde, es una cantante, compositora y productora neozelandesa que revolucionó el pop alternativo desde su adolescencia. Nacida en Auckland en 1996, comenzó su carrera musical firmando con Universal Music Group a los 12 años. Su primer gran éxito llegó con el sencillo Royals, incluido en su álbum debut Pure Heroine (2013), que la catapultó al estrellato internacional y le valió dos premios Grammy a los 17 años.

Tras una pausa creativa, regresó en 2017 con Melodrama, un disco producido junto a Jack Antonoff que fue aclamado por la crítica por su intensidad emocional y sofisticación sonora. En 2021, sorprendió con Solar Power, una obra más introspectiva y acústica que marcó un giro estilístico. En 2025, Lorde lanzó su cuarto álbum Virgin, una exploración profunda de la identidad y la feminidad, con un regreso al pop electrónico y letras cargadas de simbolismo y vulnerabilidad

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Lorde

Pure Heroine (2013)

Melodrama (2017)

Solar Power (2021)

Virgin (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Lorde, no puedes perderte su playlist oficial. Desde el minimalismo melódico de Tennis Court hasta la energía emocional de Green Light, esta selección reúne sus temas más icónicos y reveladores. Ideal para quienes buscan una experiencia musical intensa y auténtica.

Videoclip Destacado

El videoclip de Royals no solo marcó el inicio de la carrera de Lorde, sino que redefinió la estética del pop adolescente. Con una narrativa visual sobria y poderosa, este video se convirtió en un símbolo de autenticidad frente al exceso del mainstream. Una obra que sigue siendo relevante más de una década después.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!