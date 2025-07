Sobre Los Planetas

Los Planetas, formada en Granada en 1993, es una de las bandas más influyentes del indie rock español, conocida por su fusión de noise pop, psicodelia, shoegaze y flamenco. Liderada por J (Juan Rodríguez, voz y guitarra) y Florent (Florencio Muñoz, guitarra), junto a Eric Jiménez (batería), Kieran Stephen (bajo) y Banin Fraile (teclados, guitarra), la banda debutó con Super 8 (1994), un álbum que marcó el inicio del indie español con su mezcla de influencias de The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine y Sonic Youth. Su segundo disco, Pop (1996), consolidó su estilo, pero fue Una semana en el motor de un autobús (1998) el que los catapultó al éxito con temas como Segundo Premio y La Playa. Con discos como Unidad de desplazamiento (2000), Encuentros con entidades (2002) y Los Planetas contra la ley de la gravedad (2004), exploraron sonidos más introspectivos y experimentales. Tras un paréntesis, regresaron con La leyenda del espacio (2007), inspirado en el flamenco, y continuaron con Una ópera egipcia (2010), que les valió el Premio de la Música Independiente al Mejor Álbum. Su discografía incluye Zona temporalmente autónoma (2017) y Las canciones del agua (2022), este último impregnado de su conexión con Granada y el folclore andaluz. Con más de tres décadas de carrera, Los Planetas han definido el indie español con su lirismo poético y su evolución constante.

Discografía de Los Planetas

Super 8 (1994)

Pop (1996)

Una semana en el motor de un autobús (1998)

Unidad de desplazamiento (2000)

Encuentros con entidades (2002)

Los Planetas contra la ley de la gravedad (2004)

La leyenda del espacio (2007)

Una ópera egipcia (2010)

Zona temporalmente autónoma (2017)

Las canciones del agua (2022)

Adéntrate en el cosmos sonoro de Los Planetas, donde el noise pop y el flamenco se entrelazan con letras que destilan melancolía y rebeldía. Desde el icónico Segundo Premio hasta la hipnótica Santos que yo te pinte y la reciente El manantial, esta playlist captura la esencia de una banda que ha marcado generaciones. ¡Sumérgete en su universo único!

El videoclip de Un buen día, dirigido por Marc Lozano y Rubén Latre en 2000 para Unidad de desplazamiento de Los Planetas, captura la esencia agridulce del indie español con un estilo lo-fi rodado en el campo de golf Sant Joan de Barcelona. Las imágenes alternan entre J (Juan Rodríguez) cantando con intensidad melancólica y la banda en un entorno verde que contrasta con la rutina irónica descrita en la letra, con referencias a bares, tebeos de Spiderman y Gaizka Mendieta. La estética granulada y los planos dinámicos reflejan el noise pop granadino, haciendo de este vídeo, incluido en Los Planetas. Videografía (VHS, 2000), un retrato íntimo y evocador de la banda.

