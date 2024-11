Sobre Lou Reed

Lou Reed, cuyo nombre real era Lewis Allan Reed, nació el 2 de marzo de 1942 en Brooklyn, Nueva York, y falleció el 27 de octubre de 2013 en Southampton, Nueva York. Fue un influyente músico, cantante y compositor estadounidense, conocido por ser el líder de la banda The Velvet Underground y por su exitosa carrera en solitario. Reed comenzó su carrera musical en la década de 1960 y rápidamente se destacó por su estilo único y sus letras provocadoras. Con The Velvet Underground, lanzó cuatro álbumes que, aunque no fueron comercialmente exitosos en su momento, se convirtieron en obras de culto y sentaron las bases del rock alternativo. En 1972, Reed lanzó su álbum en solitario Transformer, producido por David Bowie, que incluía el icónico sencillo Walk on the Wild Side. A lo largo de su carrera, Reed exploró diversos géneros y estilos, desde el rock experimental hasta el glam rock.

Fuente: Wikipedia, Spotify, Apple Music

Discografía de Lou Reed

Lou Reed (1972)

Transformer (1972)

Berlin (1973)

Sally Can’t Dance (1974)

Metal Machine Music (1975)

Coney Island Baby (1975)

Rock and Roll Heart (1976)

Street Hassle (1978)

The Bells (1979)

Growing Up in Public (1980)

The Blue Mask (1982)

Legendary Hearts (1983)

New Sensations (1984)

Mistrial (1986)

New York (1989)

Magic and Loss (1992)

Set the Twilight Reeling (1996)

Ecstasy (2000)

The Raven (2003)

Hudson River Wind Meditations (2007)

Lulu (2011) (con Metallica)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de los grandes éxitos de Lou Reed, te invitamos a escuchar su playlist en Spotify llamada This Is Lou Reed. Escucha aquí.

Videoclip destacado

Aquí tienes el enlace a uno de sus videoclips más populares en YouTube: I Love You, Suzanne.

