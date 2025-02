Sobre Love of Lesbian

Love of Lesbian es una banda española de indie rock e indie pop formada en San Vicente dels Horts, Barcelona, en 1997. La banda está liderada por el vocalista y guitarrista Santi Balmes, acompañado por Jordi Roig (guitarra), Oriol Bonet (bajo), y Julián Saldarriaga (guitarra). Desde sus inicios, Love of Lesbian ha evolucionado desde cantar en inglés hasta adoptar el español como su principal lengua musical. Su primer álbum, Microscopic Movies (1999), fue lanzado en inglés, pero fue con Maniobras de Escapismo (2005) cuando comenzaron a destacar en el panorama musical español. A lo largo de su carrera, han lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo Cuentos Chinos para Niños del Japón (2007), La Noche Eterna. Los Días No Vividos (2012), El Poeta Halley (2016), Viaje Épico Hacia La Nada (2021) y el más reciente Ejército De Salvación (2024). Su música combina letras poéticas y melodías emotivas, lo que les ha ganado una base de seguidores leales.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music.

Discografía de Love of Lesbian

Microscopic Movies (1999)

Is It Fiction? (2002)

Ungravity (2003)

Maniobras de Escapismo (2005)

Cuentos Chinos para Niños del Japón (2007)

1999 (2009)

La Noche Eterna. Los Días No Vividos (2012)

El Poeta Halley (2016)

Viaje Épico Hacia La Nada (2021)

Ejército De Salvación (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirte en el universo musical de Love of Lesbian, te invitamos a descubrir su playlist con las principales canciones del grupo. Desde los éxitos iniciales como Allí Donde Solíamos Gritar hasta las más recientes, esta selección te llevará a través de su evolución musical y te permitirá disfrutar de su inconfundible estilo. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Allí donde solíamos gritar es una evocadora pieza visual que complementa la emotividad de la canción. A través de imágenes nostálgicas y escenarios íntimos, el video narra una historia de recuerdos y momentos compartidos. Este videoclip es un homenaje a los lugares y experiencias que forman parte de nuestra identidad y que permanecen en nuestra memoria.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

