Low Roar es un proyecto islandés de post-rock / electrónica de músico estadounidense emigrado a Islandia Ryan Karazija. Después de liderar la banda de rock indie con sede en California Audrye Sessions de 2002 a 2010, Ryan Karazija se mudó a Reykjavík, Islandia y comenzó el nuevo proyecto Low Roar, lanzando un álbum homónimo en 2011.

Hasta el momento, ha lanzado un total de cinco discos: Low Roar (2011), 0 (2014), Once in a Long, Long While… (2017), ross. (2019) y maybe tomorrow… (2021).

ÚLTIMO LANZAMIENTO: maybe tomorrow… (2021)

DISCOGRAFÍA

Low Roar (2011)

0 (2014)

Once in a Long, Long While… (2017)

ross. (2019)

maybe tomorrow… (2021)

