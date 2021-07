Low es una banda de indie rock estadounidense de Duluth, Minnesota, formada en 1993. El grupo está compuesto por los miembros fundadores Alan Sparhawk (guitarra y voz) y Mimi Parker (batería y voz), que han estado acompañados por bajistas como John Nichols de 1993 a 1994, Zak Sally de 1994 a 2005, Matt Livingston de 2005 a 2008 y Steve Garrington de 2008 a 2020.

La música de Low se caracteriza por tempos lentos y arreglos minimalistas. Muchas veces se define su estilo como “slowcore”, pero los miembros del grupo no parecen sertirse muy cómodos con el mismo.

A lo largo de su carrera, han publicado un total de trece discos contando con su disco HEY WHAT que se publicará en septiembre de 2021.

ULTIMO LANZAMIENTO: Double Negative (2018)

Apple Music Spotify

DISCOGRAFÍA

I Could Live in Hope (1994)

Long Division (1995)

The Curtain Hits the Cast (1996)

Secret Name (1999)

Things We Lost in the Fire (2001)

Trust (2002)

The Great Destroyer (2005)

Drums and Guns (2007)

C’mon (2011)

The Invisible Way (2013)

Ones and Sixes (2015)

Double Negative (2018)

HEY WHAT (2021)

Disfruta de sus trabajos al completo en

MÁS NOTICIAS

Si quieres conocer más noticias y contenidos sobre Low puedes hacerlo aquí.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!