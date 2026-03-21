Sobre Lykke Li

La cantante y compositora sueca Lykke Li (nacida como Li Lykke Timotej Zachrisson en 1986) se ha consolidado como una de las voces más influyentes del indie pop y el dream pop internacional desde su debut en 2008. Su primer álbum, Youth Novels, marcó el inicio de una carrera caracterizada por una mezcla única de melancolía, electrónica minimalista y una sensibilidad emocional muy personal. A lo largo de los años, ha publicado trabajos tan aclamados como Wounded Rhymes, I Never Learn, So Sad So Sexy, Eyeye y su reciente The Afterparty, un disco que profundiza en temas existenciales y que ha sido grabado con una orquesta de 17 músicos. Su mayor éxito global, “I Follow Rivers”, la convirtió en un icono contemporáneo y sigue siendo una de las canciones más reconocibles del pop alternativo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Lykke Li

Youth Novels (2008)

Wounded Rhymes (2011)

I Never Learn (2014)

So Sad So Sexy (2018)

Eyeye (2022)

The Afterparty (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

El universo sonoro de Lykke Li está lleno de contrastes: desde la intensidad emocional de “I Follow Rivers” hasta la vulnerabilidad de “No Rest for the Wicked” o la sofisticación electrónica de “Deep End”. Para quienes quieran adentrarse en su obra, esta playlist reúne sus temas más emblemáticos y permite recorrer su evolución artística a través de melodías hipnóticas y letras profundamente personales.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido de Lykke Li es “I Follow Rivers”, una pieza visual que acompaña su mayor éxito internacional y que refleja a la perfección la atmósfera emocional y cinematográfica que caracteriza su música. Su estética minimalista y su narrativa simbólica lo han convertido en un referente del pop alternativo contemporáneo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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