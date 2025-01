Sobre Mac DeMarco

Mac DeMarco es un cantante, compositor y productor canadiense nacido el 30 de abril de 1990 en Duncan, Columbia Británica. Conocido por su estilo relajado y su enfoque único hacia la música, DeMarco ha lanzado varios álbumes aclamados desde su debut en 2012 con 2. Su música combina elementos de indie rock, lo-fi y pop psicodélico, y ha sido elogiada por su autenticidad y su capacidad para conectar con los oyentes. A lo largo de su carrera, Mac DeMarco ha lanzado álbumes como Salad Days, This Old Dog y Here Comes the Cowboy, cada uno mostrando una evolución en su sonido y lírica. Su último álbum, One Wayne G, lanzado en 2023, continúa explorando temas personales y emocionales.

Discografía de Mac DeMarco

2 (2012)

Salad Days (2014)

This Old Dog (2017)

Here Comes the Cowboy (2019)

Five Easy Hot Dogs (2023)

