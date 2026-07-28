Sobre Madi Diaz

Madi Diaz es una cantautora estadounidense nacida el 14 de mayo de 1986 en el condado de Lancaster (Pensilvania), donde creció educada en casa por su madre peruana y su padre danés, quien le transmitió su afición por The Beatles y Fleetwood Mac. Tras formarse en Berklee, debutó con Skin And Bone (2007) y consolidó su carrera como compositora de sesión, colaborando con artistas como Kesha y Waxahatchee, además de formar parte de la banda de Harry Styles durante su gira europea de 2023. Su quinto álbum, History Of A Feeling (2021), marcó su debut en ANTI- y le abrió las puertas a giras junto a Angel Olsen y el propio Styles. Con Weird Faith (2024), doblemente nominado al Grammy, y Fatal Optimist (2025), su séptimo trabajo, Diaz ha cerrado una trilogía sobre el desamor con una escritura cada vez más desnuda y precisa. Su último movimiento ha sido convertir “Heavy Metal” en un dueto con Lucy Dacus para la próxima edición ampliada de Fatal Optimist.

Fuente: Wikipedia, AllMusic, Spotify y ANTI- Records

Discografía de Madi Diaz

Skin And Bone (2007)

Plastic Moon (2012)

Phantom (2014)

History Of A Feeling (2021)

Weird Faith (2024)

Fatal Optimist (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

La música de Madi Diaz se mueve entre el indie folk y el pop introspectivo, con letras que diseccionan el desamor y la reconstrucción emocional con una honestidad casi incómoda. Para adentrarse en su universo, la playlist This Is Madi Diaz reúne temas esenciales como “Resentment”, “New Person, Old Place”, “Don’t Do Me Good” (con Kacey Musgraves), “Same Risk” o “Heavy Metal”, un recorrido perfecto por su evolución como compositora.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO4wKqze

Videoclip Destacado

El videoclip más popular de Madi Diaz es “Resentment”, con el que Diaz adelantó en 2021 su disco History Of A Feeling. Dirigido por $ECK y rodado en un desguace de coches en Nashville, el vídeo acompaña la crudeza de la letra con imágenes de ruina y chatarra que la propia Diaz describió como una experiencia catártica. “Resentment” es, además, su tema más escuchado en streaming, lo que lo convierte en la puerta de entrada más habitual a su discografía para nuevos oyentes.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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