Sobre Madison Beer

En apenas una década, Madison Beer (Nueva York, 5 de marzo de 1999) se ha consolidado como una de las voces pop más prominentes de su generación. Tras alcanzar popularidad en 2012 gracias al apoyo de Justin Bieber en YouTube, debutó con el EP As She Pleases (2018), y firmó con Epic Records, lo que le permitió lanzar tres álbumes de estudio: Life Support (2021), Silence Between Songs (2023) y Locket (2026). Este último, lanzado el 16 de enero de 2026, representa un paso firme en su evolución como artista, con una fusión de pop, R&B y elementos electrónicos, alcanzando el top 10 en múltiples países y premiado con nominaciones a los Grammy.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Madison Beer

As She Pleases (2018)

Life Support (2021)

Silence Between Songs (2023)

Locket (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La discografía de Madison Beer destaca por su honestidad emocional y una producción que evoluciona desde el pop confesional hacia territorios más íntimos y sofisticados. Canciones como “Make You Mine”, “Selfish”, “Reckless”, “Baby”, “Dangerous” o “Home to Another One” reflejan las distintas etapas de su trayectoria y su crecimiento como compositora. Para descubrir sus temas más representativos y recorrer su evolución artística, esta playlist oficial reúne sus canciones esenciales.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto y popular de Madison Beer es “Make You Mine”, una pieza audiovisual que se ha convertido en uno de los grandes hitos visuales de su carrera. Dirigido con una estética elegante y cinematográfica, el vídeo refuerza el aura sofisticada y emocional de la artista, conectando de forma directa con su audiencia y consolidando el tema como uno de sus mayores éxitos globales.

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