Sobre Madonna

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, y se mudó a Nueva York en 1978 con apenas 35 dólares en el bolsillo para labrarse un futuro en la danza y la música. Fue en el club Danceteria donde el DJ Mark Kamins se fijó en una maqueta suya y la puso en contacto con Seymour Stein, de Sire Records: de aquel encuentro salió “Everybody” (1982) y, un año después, su álbum de debut, Madonna (1983), con “Holiday” como primer gran éxito. Desde entonces ha firmado algunos de los discos más influyentes del pop —Like a Prayer, Ray of Light, Confessions on a Dance Floor— y se ha consolidado como la Reina del Pop y una de las artistas más vendidas de la historia. En 2026 regresó con Confessions II, que ya ha dado singles como “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter o “Danceteria Afterhours” junto a Charli xcx, mientras lidera este año las nominaciones de los MTV Video Music Awards.

Discografía de Madonna

Madonna (1983)

Like a Virgin (1984)

True Blue (1986)

Like a Prayer (1989)

(1989) I’m Breathless (1990)

Erotica (1992)

Bedtime Stories (1994)

Ray of Light (1998)

(1998) Music (2000)

American Life (2003)

Confessions on a Dance Floor (2005)

(2005) Hard Candy (2008)

MDNA (2012)

Rebel Heart (2015)

Madame X (2019)

Confessions II (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

De “Like a Prayer” a “Vogue”, pasando por “Hung Up” o “La Isla Bonita”, la discografía de Madonna reúne algunos de los himnos más reconocibles del pop de las últimas cuatro décadas. Esta playlist reúne sus canciones imprescindibles en un solo lugar. ¡Escúchala aquí!

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO3OV3gs

Videoclip Destacado

Con más de mil millones de reproducciones, “La Isla Bonita” (1987) es el videoclip más visto de toda la carrera de Madonna en YouTube, muy por delante incluso de clásicos como “Vogue”. Dirigido por Mary Lambert —responsable también de los vídeos de “Borderline”, “Like a Virgin”, “Material Girl” y “Like a Prayer”—, plantea un contraste de identidades dentro de un mismo barrio: por un lado, una mujer católica y recatada que observa la calle desde su ventana; por otro, una bailaora de flamenco que se entrega a una fiesta vecinal hasta fundirse con ella. Las dos mitades acaban por encontrarse en la misma celebración callejera.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!