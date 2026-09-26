Sobre Mandrake Handshake

Mandrake Handshake nacieron en el eje Londres-Oxford como un colectivo capaz de crecer y encogerse entre siete y diez músicos, con Row Janjuah y Trinity Oksana como voces principales. Se dieron a conocer con una serie de singles que fueron perfilando lo que ellos mismos bautizaron como “Flowerkraut”: una mezcla de krautrock, avant-pop y psicodelia, con hueco para samba brasileña y electrónica reluciente.

Ese proceso cristalizó en Earth-Sized Worlds (2025), su álbum de debut, construido alrededor del concepto Space Beach y editado vía Tip Top Recordings. Tras el disco llegaron meses de silencio, roto en julio de 2026 con “En Vol”, primer tema nuevo desde el debut. La banda confirmó después que aquel single era el preludio de Laputa, su segundo álbum, previsto para enero de 2027. Actualmente preparan una gira europea, con sus primeras fechas en Francia este otoño y una tanda de conciertos en Reino Unido por confirmar.

Discografía de Mandrake Handshake

Earth-Sized Worlds (2025)

Laputa (Próximamente, 29 de enero de 2027)

Descubre sus canciones imprescindibles

Entrar en Mandrake Handshake por primera vez es un poco como aterrizar en mitad de una fiesta que ya llevaba horas: hay saxofón, hay sintetizador modular, hay una pandereta que no para, y en el centro de todo, dos voces que se turnan sin pedir permiso. Esta selección reúne lo esencial para entender por qué su “Flowerkraut” suena tan reconocible desde la primera escucha.

https://open.spotify.com/artist/3tW2ocpP6a9HqZoWgn45kn

Videoclip Destacado

El vídeo de “King Cnut” apuesta por una estética abiertamente psicodélica, de raíz sesentera: colores saturados, superposiciones y una lógica de duermevela en la que nada tiene por qué obedecer a la física. Lo dirige Jake Kavanagh, bajista de la propia banda, que se encarga aquí de trasladar a lo visual la misma lógica de “manual científico aplicado a lo emocional” que define el resto de su obra.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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