Sobre Marilyn Manson

Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, es un músico estadounidense conocido por su estilo provocador y su imagen impactante. Nacido el 5 de enero de 1969 en Canton, Ohio, Manson formó la banda Marilyn Manson & the Spooky Kids en 1989 junto al guitarrista Daisy Berkowitz. La banda se hizo famosa por su combinación de nombres de íconos femeninos y asesinos en serie, como Marilyn Monroe y Charles Manson. Su álbum debut, Portrait of an American Family (1994), marcó el inicio de una carrera llena de controversias y éxitos. Con discos como Antichrist Superstar (1996) y Mechanical Animals (1998), Manson se consolidó como una figura central del rock industrial y alternativo. A lo largo de su carrera, ha lanzado doce álbumes de estudio, siendo el más reciente One Assassination Under God – Chapter 1 (2024). Su música y personalidad en el escenario han generado tanto admiración como críticas, convirtiéndolo en uno de los artistas más controvertidos de su generación.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Marilyn Manson

Portrait of an American Family (1994)

Antichrist Superstar (1996)

Mechanical Animals (1998)

Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (2000)

The Golden Age of Grotesque (2003)

Eat Me, Drink Me (2007)

The High End of Low (2009)

Born Villain (2012)

The Pale Emperor (2015)

Heaven Upside Down (2017)

We Are Chaos (2020)

One Assassination Under God – Chapter 1 (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la música de Marilyn Manson con esta playlist que reúne sus canciones más emblemáticas. Desde los clásicos de Antichrist Superstar hasta los éxitos de We Are Chaos, esta selección te llevará por un viaje musical inolvidable. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip de The Beautiful People, uno de los temas más icónicos de Marilyn Manson. Este video, conocido por su estética perturbadora y su potente mensaje, ha dejado una marca indeleble en la cultura pop. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!