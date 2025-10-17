Sobre Marina Diamandis

Marina Lambrini Diamandis, conocida artísticamente como Marina (y anteriormente como Marina and the Diamonds), es una cantautora británica de origen galés y griego que ha construido una carrera única dentro del pop alternativo, el electropop y el art pop. Desde sus primeros demos en MySpace hasta convertirse en una figura influyente del pop contemporáneo, Marina ha destacado por su voz inconfundible, su estética teatral y sus letras introspectivas.

Debutó en 2010 con The Family Jewels, un álbum que combinaba ironía, crítica social y melodías pegajosas. Su segundo trabajo, Electra Heart (2012), fue un fenómeno conceptual sobre los arquetipos femeninos, con éxitos como Primadonna y How to Be a Heartbreaker. En Froot (2015), Marina tomó el control creativo total, escribiendo y produciendo el disco ella misma. Le siguieron Love + Fear (2019), una exploración emocional dividida en dos partes, y Ancient Dreams in a Modern Land (2021), donde recuperó su tono más combativo y experimental. En 2025, lanzó Princess of Power, su sexto álbum de estudio, consolidando su evolución artística y su compromiso con la autenticidad.

Discografía de Marina Diamandis

The Family Jewels (2010)

Electra Heart (2012)

Froot (2015)

Love + Fear (2019)

Ancient Dreams in a Modern Land (2021)

Princess of Power (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de Marina, esta playlist oficial de Spotify es el mejor punto de partida. Incluye himnos como Bubblegum Bitch, Primadonna, Teen Idle, I Am Not a Robot y Venus Fly Trap, que muestran su versatilidad entre el pop brillante y la introspección lírica. Ideal para quienes buscan una artista que combina estética, mensaje y melodía.

Videoclip Destacado

El videoclip más emblemático de Marina es Primadonna, lanzado en 2012 como parte de Electra Heart. Dirigido por Caspar Balslev, el vídeo mezcla glamour, ironía y estética retro para retratar el personaje de la “primadonna” moderna. Con más de 100 millones de visualizaciones, es una pieza clave para entender su universo visual y conceptual.

