Sobre Mark Lanegan

Mark Lanegan (25 de noviembre de 1964 – 22 de febrero de 2022) fue un cantante, compositor y poeta estadounidense cuya voz grave y áspera, comparada con Tom Waits y Nick Cave, dejó una huella imborrable en el grunge y el rock alternativo. Nacido en Ellensburg, Washington, saltó a la fama como líder de Screaming Trees, una banda pionera del grunge junto a Nirvana y Pearl Jam, con la que grabó siete álbumes, incluyendo Sweet Oblivion (1992) y su éxito Nearly Lost You. Paralelamente, inició su carrera solista con The Winding Sheet (1990), grabado con Kurt Cobain y Krist Novoselic, marcando un estilo introspectivo que mezclaba blues, folk y rock. Lanegan lanzó doce álbumes solistas, destacando Whiskey for the Holy Ghost (1994), Bubblegum (2004) –su mayor éxito comercial, con colaboraciones de PJ Harvey y Josh Homme– y Blues Funeral (2012). También formó parte de Queens of the Stone Age (2001-2005), The Gutter Twins con Greg Dulli, y colaboró con Isobel Campbell, Duke Garwood y Moby, entre otros. Sus memorias, Sing Backwards and Weep (2020) y Devil in a Coma (2021), narran su lucha con la adicción y su experiencia con el COVID-19. Falleció en 2022 en Killarney, Irlanda, dejando un legado de intensidad emocional y creatividad incansable.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Mark Lanegan

The Winding Sheet (1990)

Whiskey for the Holy Ghost (1994)

Scraps at Midnight (1998)

I’ll Take Care of You (1999)

Field Songs (2001)

Here Comes That Weird Chill (EP, 2003)

Bubblegum (2004)

Blues Funeral (2012)

Imitations (2013)

Phantom Radio (2014)

Gargoyle (2017)

Somebody’s Knocking (2019)

Straight Songs of Sorrow (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo oscuro y evocador de Mark Lanegan, donde su voz desgarrada teje historias de pérdida, redención y belleza melancólica. Desde el blues crudo de Where Did You Sleep Last Night hasta el rock visceral de Hit the City con PJ Harvey y la intensidad electrónica de Hiraeth de su proyecto Dark Mark vs. Skeleton Joe, esta playlist reúne lo mejor de su carrera solista y colaboraciones. ¡Déjate llevar por su alma de trovador moderno!

Videoclip Destacado

El videoclip de Hiraeth, del proyecto Dark Mark vs. Skeleton Joe con Joe Cardamone, es un conmovedor epitafio visual, siendo el último rodado por Mark Lanegan antes de su fallecimiento en 2022. Filmado en los bosques de Killarney, Irlanda, tras su recuperación del COVID-19, combina imágenes de Lanegan caminando en un entorno natural con un montaje nostálgico de su carrera, desde Screaming Trees hasta sus proyectos solistas. La atmósfera melancólica y las letras hacen de este vídeo un tributo conmovedor a su legado. ¡Descúbrelo ahora!

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!