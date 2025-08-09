Sobre Marta Andrés

La artista vallisoletana Marta Andrés es una joven compositora de folk rock y pop rock amante del piano y la guitarra. Empezó a componer a los 17 años y en 2016 publicó Kevlar, su primer trabajo que autoeditó como álbum de 8 cortes. En 2018 obtiene su primer contrato de management con Pachi Murillo y graba el EP Salvajes en los estudios Black Betty junto al prestigioso productor musical José Nortes. Andrés es una de las joyas emergentes del pop rock nacional. Un tsunami que arrasará por sus composiciones y su buena vibra. Una voz dulce que te hechizará y escucharás en bucle.

Discografía de Marta Andrés

Noche Cerrada EP (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

