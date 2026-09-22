Sobre mary in the junkyard

mary in the junkyard es un trío de indie rock y art rock británico formado en Londres en 2022, integrado por Clari Freeman-Taylor (voz, guitarra, cello, viola y violín), Saya Barbaglia (bajo, viola, violín y coros) y David Addison (batería), quienes comenzaron a tocar juntos cuando aún eran adolescentes. El grupo, firmado con el sello independiente AMF Records, llamó la atención de la escena alternativa británica con su propuesta de «angry, weepy, chaos rock» (rock caótico, furioso y lacrimoso), que combina texturas de cuerda con una energía post-punk de notable intensidad. En mayo de 2024 publicaron su debut en formato EP, This Old House, acompañado del single «Marble Arch», que les valió cobertura en medios como Stereogum, The Fader y Dazed. A lo largo de ese mismo año lanzaron nuevas canciones como «This Is My California» y «Bear Walk», consolidando su presencia en el circuito indie internacional; en 2025 aparecieron en «Swamp Dream #3» del proyecto Everything Is Recorded (de Richard Russell) y acompañaron a Wet Leg en su gira «Moisturizer». El salto definitivo llega con Role Model Hermit, su álbum debut, publicado el 3 de julio de 2026 y producido por Oli Bayston (Boxed In), con una acogida crítica casi unánime en medios como NME, DIY o Clash. Tras el disco llegaron «New Muscles» en mayo y, ya en septiembre, «Jane», su lanzamiento más minimalista hasta la fecha, que llega junto a su gira más grande hasta ahora, con todas las fechas de Reino Unido y Europa ya agotadas.

Discografía de mary in the junkyard

This Old House (EP) (2024)

Role Model Hermit (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is mary in the junkyard reúne los temas que definen la evolución artística de mary in the junkyard. Canciones como «Marble Arch», «This Is My California», «Bear Walk», «Tuesday» o «Teeth» muestran la capacidad del trío para fundir la fragilidad melódica de los instrumentos de cuerda con una energía post-punk visceral y desbordante. Una selección fundamental para entender por qué este grupo londinense es uno de los nombres más relevantes del indie rock alternativo británico de los últimos años.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO2q0uSn

Videoclip Destacado

El videoclip de «drains» traduce en imágenes la letra de la canción, que arranca con el verso «he estado por todas partes buscándote, en todas las alcantarillas de la ciudad». Clari Freeman-Taylor ha explicado que el tema nace de su curiosidad por «las entrañas de la ciudad, lo que no vemos pero está ahí abajo, entre tuberías y cuevas», y de una frase de una amiga que quiso inmortalizar: «si te entierras a ti misma, yo te desenterraré de nuevo». El resultado visual, en blanco y negro y con una factura extrañamente entrañable, es obra de la especialista en stop-motion Edie Lawrence.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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