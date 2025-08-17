Sobre Mastodon

Formada en Atlanta, Georgia, en el año 2000, Mastodon sigue siendo una de las bandas más influyentes del metal progresivo y el sludge metal moderno. Originalmente un cuarteto compuesto por el bajista y vocalista Troy Sanders, los guitarristas Bill Kelliher y Brent Hinds, y el baterista Brann Dailor, la banda ha experimentado un cambio significativo en 2025 tras la salida de Brent Hinds, uno de sus miembros fundadores, tras 25 años de colaboración. La partida de Hinds, anunciada en marzo de 2025, se describió inicialmente como mutua, pero comentarios posteriores del guitarrista en redes sociales revelaron tensiones, afirmando que fue expulsado y expresando descontento con sus excompañeros. A pesar de esta ruptura, Mastodon ha continuado adelante, con el guitarrista Ben Eller y posteriormente Nick Johnston ocupando el lugar de Hinds en presentaciones en vivo, mientras la banda trabaja en un nuevo álbum, el primero desde Hushed and Grim (2021). Con ocho álbumes de estudio, dos en directo, tres recopilatorios, seis EPs, 28 singles y 23 videoclips, Mastodon ha evolucionado desde el sludge crudo de Remission (2002) hasta un enfoque más melódico y progresivo en trabajos como The Hunter y Emperor of Sand, este último galardonado con un Grammy por Sultan’s Curse en 2018. Inspirados por Melvins, Neurosis y Thin Lizzy, sus álbumes conceptuales exploran mitología, ciencia ficción y temas personales, consolidándolos como pilares de la New Wave of American Heavy Metal.

Discografía de Mastodon

Remission (2002)

Leviathan (2004)

Blood Mountain (2006)

Crack the Skye (2009)

The Hunter (2011)

Once More ‘Round the Sun (2014)

Emperor of Sand (2017)

Hushed and Grim (2021)

Adéntrate en el poderoso universo de Mastodon con una playlist que reúne sus temas más icónicos, desde la furia de Blood and Thunder hasta la profundidad emocional de Sultan’s Curse. Estas canciones capturan la esencia de una banda que ha sabido combinar riffs aplastantes, complejidad técnica y narrativas épicas. Aunque Brent Hinds ya no forma parte del grupo, su legado sigue resonando en estas pistas esenciales que han definido la trayectoria de Mastodon. ¡No te pierdas esta selección que te llevará al corazón del metal progresivo!

Videoclip Destacado

Revive la intensidad de Mastodon con el videoclip de Blood and Thunder, uno de sus temas más legendarios, extraído del álbum Leviathan. Aunque la canción está inspirada en la obsesión de Ahab por Moby Dick, el vídeo opta por una estética surrealista y provocadora: un circo delirante lleno de personajes extravagantes, clowns y energía desbordante. Esta elección visual contrasta con la épica lírica del tema, creando una experiencia que es tanto desconcertante como fascinante.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

