Sobre Matt Berninger

Matthew Donald Berninger, conocido como Matt Berninger, nace el 13 de febrero de 1971 en Cincinnati, Ohio. Estudia diseño gráfico en la Universidad de Cincinnati, donde conoce a Scott Devendorf, compañero con el que funda The National en 1999 junto a los hermanos Dessner y Bryan Devendorf. Como voz y letrista de la banda, su barítono grave y sus letras introspectivas definen discos como Boxer, High Violet o Sleep Well Beast, este último ganador del Grammy al Mejor Álbum Alternativo en 2018. En paralelo, explora proyectos propios: primero EL VY, dúo formado junto a Brent Knopf (Ramona Falls, Menomena), con el que publica Return to the Moon (2015), y después su carrera en solitario, iniciada con Serpentine Prison (2020), producido por Booker T. Jones. Tras un periodo de bloqueo creativo y depresión, documentado en el regreso de The National con First Two Pages of Frankenstein y Laugh Track (2023), Berninger retoma lo solista con Get Sunk (2025), producido por Sean O’Brien, y lo sigue de cerca con el EP Type It Up (2026), nacido de la energía de la gira que presentó ese disco. Reside actualmente en Connecticut junto a su esposa, Carin Besser, colaboradora habitual en las letras de la banda.

Discografía de Matt Berninger

Serpentine Prison (2020)

Get Sunk (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Matt Berninger, donde el barítono grave se convierte en confesión y cada verso parece dicho en voz baja, casi para uno mismo. Desde los himnos de estadio en penumbra que definieron su etapa con The National hasta la intimidad desnuda de Serpentine Prison y Get Sunk, esta playlist recorre las canciones que mejor retratan su forma de mirar la melancolía sin solemnidad, con humor negro y ternura a partes iguales.

Videoclip Destacado

Matt Berninger estrenó en julio de 2026 el videoclip de «Martini Me Fatso», una oración achispada nacida, según él mismo, de un enfado pasajero con la idea de Dios. El vídeo traduce esa ambivalencia en imágenes: la banda permanece al principio entre las sombras, junto a un telón azul, hasta que la luz la va revelando poco a poco, mientras Berninger canta con los ojos cerrados sobre el escenario, como si esa fe a medias solo pudiera sostenerse sin mirar de frente. Dirige el vídeo Chris Sgroi, colaborador habitual de Berninger desde sus inicios en solitario, responsable también de los clips de «One More Second» y «Distant Axis» (este último codirigido junto a Tom Berninger, hermano del cantante).

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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